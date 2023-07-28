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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabulünde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye'ye davet etti.

Mustafa Hatipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet

Istanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Bakan Park'ın Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol'u da Türkiye’ye davet etti.

Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kore işbirliğini siyasetten enerjiye, savunma sanayinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini vurgulayarak, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini kaydetti.

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