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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan 'özel sporcular'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan "özel sporcular"a teşekkür etti.

Kaan Bozdoğan   | 06.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan 'özel sporcular'a teşekkür

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan "özel sporcular"a teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a video mesaj ile dua ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel sporculara, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.

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