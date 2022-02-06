Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan 'özel sporcular'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan "özel sporcular"a teşekkür etti.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a video mesaj ile dua ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel sporculara, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.
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Canım yavrularım… Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız… pic.twitter.com/PthwytvVOW— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022