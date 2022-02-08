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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid ve Burhan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan   | 08.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid ve Burhan'a teşekkür

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Bin Zayid'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, "Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a 'geçmiş olsun' temennileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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