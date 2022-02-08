Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ve Libya Başbakanı Dibeybe'ye teşekkür etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.
Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed’e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. https://t.co/F3E3r0lCqU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022
Erdoğan, "Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan’a geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum. https://t.co/4npTAmn8jY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a 'geçmiş olsun' temennileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
I would like to express my gratitude to Mr Nechirvan Barzani for his get well wishes over the phone and social media. https://t.co/eiSaKlkJEb— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye telefon ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.
Telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’ye şükranlarımı sunuyor, Libyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. https://t.co/qdtZVj8JWI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022
Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye şükranlarımı sunuyor, Libyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.