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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Andaç Hongur Erpehlivan   | 07.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür

Istanbul

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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