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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'a tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, geçen pazar günü yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Elmas ile telefonda görüştü.

Elmas'ı tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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