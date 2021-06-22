Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, geçen pazar günü yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Elmas ile telefonda görüştü.
Elmas'ı tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.