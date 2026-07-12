Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Katar Emiri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından 74 yaşında hayatını kaybeden Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım, Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan, İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."