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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimden ricam, 14 Mayıs’ta sandıklara çok iyi sahip çıkmasıdır. Sadece bu da yetmez, 14 Mayıs'a kadar hala tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

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