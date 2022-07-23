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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ali Kemal Akan   | 23.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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