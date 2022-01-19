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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye 'hayırlı yolculuklar' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti önemsediklerini bildirdi.

Enes Kaplan   | 19.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye 'hayırlı yolculuklar' mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Perşembe günü Türkiye'ye gelecek Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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