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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i telefonla arayarak tebrik etti.

Halil İbrahim Avşar   | 14.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

Belgrad

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Hamza'yı yenerek altın madalya kazandı.

Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

14.09.2022


Milli güreşçiyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık, izledik. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit ise "Cumhurbaşkanım burada Türk kadının gücü gösteriyoruz. Nene Hatunların, Şerife Bacılarının arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz. Yarın Buse Tosun arkadaşımız var. Onun da çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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