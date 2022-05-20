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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Kaan Bozdoğan, Fatih Gazioğlu   | 20.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul/Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.

 

Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Boks Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi canıgönülden kutluyorum. Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."

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