Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye ile Özbekistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.
Rutte ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirleme sürecini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte'ye, Türkiye'nin yeni genel sekreterden beklentilerini de ifade etti.
Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak'ın birliğini güçlendirmesi ve NATO'nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak'ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye'nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.