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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için Kocaeli’nde Tavşantepe Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Sefa Mutlu   | 19.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

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