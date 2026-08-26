Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad etti.