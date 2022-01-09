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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Sefa Mutlu   | 09.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

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