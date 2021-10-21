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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sefa Mutlu, Fatih Çağlar Demirbaş   | 21.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Burada Baykar çalışanlarına da hitap eden Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

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