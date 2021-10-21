Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul
Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Burada Baykar çalışanlarına da hitap eden Erdoğan, Bayraktar için dua etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.