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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet Tosun   | 14.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Eşi Emine Erdoğan ile Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti.

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