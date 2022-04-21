Dolar
14.71
Euro
15.96
Altın
1,945.06
ETH/USDT
3,078.10
BTC/USDT
41,728.00
BIST 100
2,556.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başarıyla tamamlanan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.

Enes Kaplan   | 21.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başarıyla tamamlanan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
Şanghay'daki Kovid-19 kapanması ekonominin can damarlarını tıkıyor
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başarıyla tamamlanan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi