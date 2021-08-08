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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Sefa Mutlu   | 08.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen ve 15 kişinin vefat ettiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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