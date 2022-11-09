Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin, "Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete’de yayımlanarak kuruldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 9, 2022
Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/pkognvtK6n
Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.