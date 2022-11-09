Dolar
18.60
Euro
18.72
Altın
1,708.40
ETH/USDT
1,215.00
BTC/USDT
17,750.00
BIST 100
4,416.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp   | 09.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin, "Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuduz tanısıyla tedavi gören çocuk yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 37. yaşını kutladı
Adalet Bakanı Bozdağ, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 37. yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında anlamlı hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında anlamlı hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet