Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Kıymetli Alev hocamızın ailesine, sevenlerine, okurlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2024
Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük… pic.twitter.com/ooRJ5okRvH