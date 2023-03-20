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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurdu.

Mehmet Tosun  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi

Ankara

Sosyal medya hesabından "bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

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