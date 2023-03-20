Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurdu.
Ankara
Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum… https://t.co/1RNfOH5A5k— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2023
Sosyal medya hesabından "bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.