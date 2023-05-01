Dolar
19.46
Euro
21.39
Altın
1,979.19
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramanmaraş Başmüdürlüğü’nün açılışında konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladı olduğunu anımsattı.

Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışarak ter döktüğünü belirten Erdoğan, "Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık." ifadelerini kullandı.

Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü canıgönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışı oylara "diplomatik kurye"li koruma
Depremden etkilenen Arsuz'da hasar gören turistik tesisler onarılıyor
Malatya'da konteyner kentte yaşayan afetzedeler için çarşı kuruluyor
Tel Abyad'da şehit olan iki polis memuru için Şanlıurfa'da tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini dün Suriye'de etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz 'Türkiye Yüzyılı'nı hayal ediyoruz, onlar eski Türkiye hayali kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin ardından afetzedelere toplam 30 milyar lira ödeme yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin ardından afetzedelere toplam 30 milyar lira ödeme yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet