Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü, MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi MİT'in yüz tanıma sistemleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.

İçişleri Bakanlığı firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yönelik operasyonun detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, darbe girişimi sonrası Özel Kuvvetler Komutanlığından ihraç edilen eski yüzbaşı terörist Karatepe, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Kırmızı kategoride bulunuyordu.

Olay günü güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçan terörist Karatepe için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde özel bir çalışma grubu kurulmuştu. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerinin analizleri sonucunda teröristin izi bulundu.

FETÖ'cü teröristin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi ve Afyonkarahisar'da yerel bir firmada çalışabileceği değerlendirilerek açık kaynak çalışmaları derinleştirildi.

Geçtiğimiz nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Bere ile yüzünü gizleyen bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatlarını kullandığı da saptandı. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı.

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Hücre evini değiştirdi

Şahsın üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alındı. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Ekipleri, 1 Ağustos gecesi yaptıkları ortak operasyon ile firari Burkay Karatepe'yi hücre evinde gözaltına aldı.

Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yapılan aramalarda toplam değeri 6 milyon 445 bin lira olan 98 Ata lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33 bin 700 dolar, 2620 avro ve 13 bin 535 Türk lirası ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, dizüstü bilgisayar, hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlar ile başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrara el konuldu. Şahsın alınan sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir." ifadelerine yer verildi.

“İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz. Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir." paylaşımında bulundu.

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin kimliğinin Emniyet Teşkilatının hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edildiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcilerinin zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.”

Terörist Karatepe hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "Silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlemlere başlandığı bilgisini veren Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı, vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız." ifadelerini kullandı.