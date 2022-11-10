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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Semerkant Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi.

10.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi

Taşkent

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
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