Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Semerkant Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi.
Taşkent
#Canlı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi’nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni’ne katılıyor https://t.co/jSSdT9Vs0X— AA Canlı (@AACanli) November 10, 2022
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