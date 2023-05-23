Dolar
19.85
Euro
21.45
Altın
1,959.32
ETH/USDT
1,855.30
BTC/USDT
27,303.00
BIST 100
4,469.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Hatipoğlu  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye, Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız" şiarıyla Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşlerini boynu bükük bırakmadıklarını ifade eden Erdoğan, ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olunan tüm ülkelerle yeniden kucaklaştıklarını kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağları daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Can Azerbaycan'la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürlüğüne biz kavuşturduk." ifadesini kullandı.

TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırdıklarını, şehitlikleri yeniden ihya ettiklerini belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT'mizle beşeri ve ticari bağlarımızı perçinledik. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek'te sel felaketi, Arnavutluk'ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk. 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da bir çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine 6 yıla kadar hapis istemi
Mersin'de uygulanan "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" mahallenin çehresini değiştirdi
Türkiye Çevre Haftası "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla kutlanacak
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 4. yılında anılıyor
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metreye ulaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

Balıkesirli genç çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle yola çıktı

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin sözünün eridir

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin sözünün eridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün 'ak' dediğine bugün 'kara' diyen birine evlatlarımızın geleceği emanet edilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün 'ak' dediğine bugün 'kara' diyen birine evlatlarımızın geleceği emanet edilmez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet