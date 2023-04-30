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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yurt dışında seçimlere katılım) 14 Mayıs'ta yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yurt dışında seçimlere katılım) Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum." dedi.

Sefa Şahin  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yurt dışında seçimlere katılım) 14 Mayıs'ta yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yurt dışında seçimlere katılım) Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yurt dışında seçimlere katılım) 14 Mayıs'ta yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum
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