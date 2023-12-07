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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Ferdi Türkten, Barış Gündoğan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.

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