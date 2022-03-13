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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Sefa Mutlu   | 13.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

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