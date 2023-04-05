Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve TV4 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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