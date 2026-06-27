Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolumuz, istikametimiz, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir, kiracı, sığıntı, öteki, üvey evlat değildir. Bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

Tesettür mücadelesi verirken imtiyazın, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın, diğerlerini ötekileştirmenin, özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik.

Cahil bazı fosiller çıkıyor başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler güya kadınlara ders veriyor. Türkiye bu meseleyi geride bırakmıştır. Biz, bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Kendisinden farklı düşünüyoruz diye hiç kimse de bize husumet besleyemez. Kimse bize kendi öz yurdumuzda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir.

Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset, uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek zorundayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Gücünü tabandan, seçmeninden almayan, Türkiye üzerine hesabı olan birtakım dış güçlerden alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. FETÖ, 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken sadece şahsıma, bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil herkese kastediyor. Biz de siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere dış politika, güvenlik gibi milli meselelerde uzlayışıya hazırız. Yolumuz, istikametimiz, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Bu dava kadim bir davadır, bu dava kökü mazide gözü atide mukaddes bir davadır, bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta yazarın tecrübeli editörün becerikli mücellidin elinde bir bütündür. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır." şeklinde konuştu.