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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Pakistan Başbakanı seçilen Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Hatipoğlu  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Pakistan Başbakanı seçilen Şerif ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade ederek, Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.

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