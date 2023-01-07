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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seçimin arifesindeyiz. Karşımıza yine "yaptırmayız" ittifakıyla çıktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin arifesindeyiz. Karşımıza yine 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Üstelik kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar." açıklamasında bulundu.

07.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seçimin arifesindeyiz. Karşımıza yine "yaptırmayız" ittifakıyla çıktılar Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında Kumluca'daki sel bölgesine yapılan yatırımlar hakkında "9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Altılı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştaki konuşmasında 6'lı masa hakkında "Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet." ifadesini kullandı. Türkiye'nin eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediğini, krizler yaşadığını belirten Erdoğan, "Bunlar iki de değil altı başlı yürütme peşinde koşuyor." dedi. Erdoğan, yaklaşan 2023 seçimleri için "Fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok." açıklamasında bulundu.

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