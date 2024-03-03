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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de “Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz." dedi.

03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Muğla

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz." dedi.

Erdoğan, "Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor." diye konuştu.

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