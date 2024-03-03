Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz." dedi.
Muğla
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz." dedi.
Erdoğan, "Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.