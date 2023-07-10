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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Mehmet Tosun, Serkan Kaya  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.


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