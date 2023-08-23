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Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Kemal Karadağ  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Başsavcısı Şahin'i kabul etti

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