Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan ormanlarımız en verimli şekilde ağaçlandırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bu alanlar en verimli şekilde ağaçlandırılacak, yeniden orman olacak." diye konuştu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz'deki sel hakkında, "Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Turk ve Kanal D ortak yayınına katılıyor.
Erdoğan, "Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı." ifadelerini kullandı.
Yangın söndürme çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız."
Erdoğan, orman yangınından etkilenen yerlerle ilgili, "TOKİ 1 ay içerisinde inşaatlara başlayacak. Hedef, 1 yıl içerisinde bu inşaatları bitirmek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bu alanlar en verimli şekilde ağaçlandırılacak, yeniden orman olacak." diye konuştu.
"Türk Hava Kurumu, devletin bir kurumu değildir"
Erdoğan, "Türk Hava Kurumu, devletin bir kurumu değildir. Nasıl çeşitli vakıflar, dernekler varsa Türk Hava Kurumu da bunlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler."
Erdoğan, CHP'ye seslenerek, "Türk Hava Kurumu'nu çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayan, kurumun eski yöneticileridir." diye konuştu.
Erdoğan, "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi." dedi.
"Sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerekli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereği olduğuna inandığını söyledi.
Erdoğan, "Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Manipülasyonun bini bir para." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir." diye konuştu.
Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:
"Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz."
"Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü sınır dışı ediliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için." dedi.
Erdoğan, "Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz."
Erdoğan, "Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar ile bu akşam görüşmem oldu, Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız..." ifadelerini kullandı.
"Toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz"
Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, toplumun tamamının aşılanmasını istediklerini ve bunun için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC aşısı çalışmaları hakkında, "Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız." dedi.
Yüz yüze eğitime geçiş kabine toplantısında değerlendirilecek
Erdoğan, yüz yüze eğitime geçiş konusunun 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceğini bildirdi.
Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Erdoğan, "Devlet Bey'e bu hazırlığımızı takdim edip, bu çalışmamızı istiyorum ki çok daha güzel bir noktaya taşıyalım." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet partilerinden, somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını bekliyoruz." dedi.
Erdoğan, "Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.