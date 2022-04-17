Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.