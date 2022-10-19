Dolar
18.59
Euro
18.26
Altın
1,641.00
ETH/USDT
1,306.60
BTC/USDT
19,282.00
BIST 100
3,876.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Barış Gündoğan   | 19.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu: Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 19'uncu yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 19. yılında Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet