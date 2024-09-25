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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan New York'ta KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ziyarete açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Hamdi Dindirek, Başak Akbulut Yazar  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan New York'ta KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi

Istanbul

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşma öncesi eşi Emine Erdoğan ile sergideki fotoğrafları inceledi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'ndan fotoğraflar hakkında bilgi alan Erdoğan, BM programı için New York'ta bulunan vakfın yönetim kurulu üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Gümrükçüoğlu, Erdoğan'a, mart ayında New York'taki Times Meydanı'nda KADEM tarafından gerçekleştirilen "Gazzeli Kadınlarla Dayanışma Eylemi"ni ve "İnovasyonda Kadın" programına başvuran girişimci kadınların başarı ve azim öykülerini, fotoğraf kareleri üzerinden anlattı.

"Hayatın İçinde Kadın" Sergisi

KADEM'in 2019'dan bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmalarında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler ile vakfın gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerde çekilen karelerden oluşan sergide, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda kadının hayatın içinden yansıyan fotoğrafları yer alıyor.

New York'taki BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi'ni ziyarete gelenler, ülkenin kadınlarını sanatsal fotoğraflarda görme imkanı buluyor.

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