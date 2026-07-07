Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna yemek verdi

[1/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[2/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[3/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.

[4/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u karşıladı.

[5/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.

[6/29] Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i karşıladı.

[7/29] Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i karşıladı.

[8/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung'u karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[9/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[10/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[11/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[12/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausėdiene'yi karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[13/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[14/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ı karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[15/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'yı karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[16/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ve eşi Mirabela Gradinaru'yu karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[17/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Başbakanı Andrej Babis ile eşi Monika Babisova'yı karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[18/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve eşi Marjolijne Frieden'i karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[19/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve eşi Marta Nawrocki'i karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[20/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Hollanda Başbakanı Rob Jetten'i karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[21/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Eşi Desislava Radeva'yı karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[22/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama'yı karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[23/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[24/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'yı karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[25/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. ( TCCB/Murat Kula - Anadolu Ajansı )

[26/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Belçika Başbakanı Bart De Wever ve eşi Veerle Hegge'i karşıladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

[27/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz'i karşıladı. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )

[28/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Kanada Başbakanı Mark Carney, eşi Diana Fox Carney'i karşıladı. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )

[29/29] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski'yi karşıladı. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )