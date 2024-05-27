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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." dedi.

27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır. Menderes ve arkadaşlarının şahsında önce mahkum edilen sonra idam edilen bizatihi milletin özgür iradesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. Anadolu ihtilalini içlerine sindiremeyenler, milli iradeyi gasbetmek için 22 yıl boyunca her yolu denediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi kapanmıştır. Fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasimize ve milli iradeye kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz. Milletin fikri, talepleri, endişeleri dikkate alınmadan uzlaşma aranmadan yapılan anayasa doğumundan itibaren sakattır özürlüdür kriz üretmeye daha yakındır." dedi.

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