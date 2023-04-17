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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

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