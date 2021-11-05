Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için gittiği Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.

Zeynep Rakipoğlu, Berk Özkan   | 05.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

İstanbul

Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kılan Erdoğan, buradan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.


Ziyaretin ardından açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbol maçı oynayan gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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