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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü

Mehmet Tosun  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü

Ankara

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'ın bölgemizde ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.

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