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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

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