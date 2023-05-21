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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödül alan gençleri tebrik etti.

Mehmet Tosun  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "64 ülkeden 1307 projenin sahibi 1638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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