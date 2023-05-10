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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede yargımızın gösterdiği sağlam duruşun şahidiyiz

10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede yargımızın gösterdiği sağlam duruşun şahidiyiz

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede yargımızın gösterdiği sağlam duruşun şahidiyiz." dedi.

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