Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız." dedi.
Kütahya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da “NG Kütahya Seramik 100.Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.