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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde konuşuyor. Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de halka hitap ediyor. Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız." dedi.

28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız Fotoğraf: Murat Kula/AA

Kütahya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da “NG Kütahya Seramik 100.Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız." dedi.

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